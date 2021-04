COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Con 19.022 tamponi effettuati, sono 997 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in leggero calo al 5.2% (ieri 5.6%). Continua il calo dei ricoverati sia in terapia intensiva (-3, 811) che negli altri reparti (-133, 5.763). I decessi sono 62 per un totale complessivo di 31.815 morti. Continua l'accelerazione della Regione sul fronte dei vaccini. È stato inaugurato oggi a Brescia il nuovo hub vaccinale all'interno della Fiera della città. "È il più grande hub in tutta Europa" ha detto il direttore generale degli Spedali Civili di Brescia, Massimo Lombardo.

"Ad ora sono stati effettuati 2 milioni e 72 mila dosi di vaccino. Con una media che è consolidata sopra i 47 mila vaccini giornalieri; abbiamo vaccinato con una dose tutti gli over 80 che avevano aderito alla campagna vaccinale", ha spiegato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Regione Lombardia ha avuto una forte accelerazione nelle vaccinazioni", gli ha fatto eco la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. "Il primo milione di dosi l'abbiamo somministrato in 78 giorni e il secondo milione in 28 giorni. In soli cinque giorni abbiamo vaccinato 20mila ultra ottantenni non prenotati", ha aggiunto.

Fra i disagi lunghe code di over 75enni si sono create sotto la pioggia, in via Saint Bon 3, fuori dall'ospedale militare di Baggio a Milano, uno dei centri in cui da oggi ha preso il via la fase vaccinale di massa. L'affollamento e le condizioni atmosferiche avverse hanno tra l'altro provocato ingorghi e costretto la Polizia locale ad intervenire per regolare il traffico. Positivo invece il fatto che nella giornata che vede Milano e la Lombardia tornare in 'arancione' per effetto dei nuovi decreti per la pandemia, e del conseguente rientro di gran parte degli studenti sui mezzi pubblici, non si sono registrate particolari criticità. (ANSA).