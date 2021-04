Inter: Darmian, vittoria importante per dare un segnale

(ANSA) - MILANO, 11 APR - "È stata una partita difficile, che non riuscivamo a sbloccare. Vincere è servito per dare un segnale alle altre. Questo gol ha sicuramente un bel peso nella mia carriera. Vincere oggi è fondamentale per tenere tutti a distanza. A livello psicologico abbiamo dato un segnale importante".

Lo ha detto Matteo Darmian, match winner per l'Inter nella gara col Cagliari, intervistato da Dazn. "Oggi abbiamo incontrato una buona squadra, che si è chiusa fin dall'inizio. Ma siamo felici di aver trovato questa vittoria, importantissima. Tutti i componenti della squadra si sentono partecipi. Da qui alla fine mancano tante partite, abbiamo bisogno di tutti. La corsa di Conte? Non l'ho visto, ero sommerso dall'abbraccio di tutti. Lui è un passionale, ci mette tutto e dà l'anima. Trasmette la passione e la voglia di vincere, questo si vede in campo".

(ANSA).