Cuccioli dogo buttati come pattume, scatta gara adozione

(ANSA) - MONZA, 11 APR - "Una vigliaccata mai vista, erano in condizione di denutrizione e sanitarie indescrivibili, uno è morto subito, l'altro purtroppo stamattina nonostante una nostra volontaria abbia passato tutta la notte a curarlo cercando di farlo mangiare". Lo racconta, senza nascondere la sua rabbia, Giorgio Riva, il presidente Enpa di Monza e Brianza, nel cui canile due giorni fa sono stati portati 8 cuccioli di dogo argentino, trovati in due sacchi della spazzatura a pochi centimetri dal fiume, nel comune di Seveso.

Probabilmente qualcuno li ha buttati direttamente dall'auto con l'intenzione che i sacchi finissero nell'acqua. Invece sono rimasti sulla riva, una passante ha sentito gli uggiolii, e sono scattati i soccorsi. La notizia ha fatto il giro dei siti e sui social ed è partita la gara di solidarietà per adottarli. "Ci stanno arrivando centinaia di mail e di telefonate da tutta Italia e anche dall'estero - ha detto Riva - Un signore dalla Germania ha detto che era pronto a partire anche subito per venirli a vedere, ma i cuccioli sopravvissuti hanno ancora bisogno di cure e assistenza, ci vorrà tempo prima che possano essere dati in adozione".

Secondo il veterinario che li ha visitati subito, i cuccioli dovrebbero avere due mesi e mezzo di vita, anche se il loro peso è quello di un cagnolino di un mese. "Anche questo particolare ci ha lasciato senza parole, in genere si annegano i cuccioli appena nati, un' usanza barbara e che credevamo scomparsa dal mondo civile - ha aggiunto il presidente Enpa brianzolo - Invece qualcuno ha lasciato che la madre partorisse, li allattasse per queste settimana e poi ha voluto liberarsene annegandoli nel fiume Seveso, e siamo preoccupati anche per quella povera cagna: chissà in che condizioni doveva essere tenuta pure lei, e il sacrificio che avrà fatto per far sopravvivere i suoi 8 cuccioli". (ANSA).