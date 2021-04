Covid: a Milano multe in zone Movida, in locali e feste casa

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Sei multe a persone che si sono fermate, senza volersene andare, a fare l'aperitivo sulle panchine e nella zona di corso Como, multe per feste in casa e in locali sono i risultati dei controlli anticovid da parte della polizia.

Undici persone, fra cui quattro minorenni, sono stati multati per una festa in casa in via Fara, altre nove per una festa di compleanno intorno all'una in un locale di via Desiderio da Settignano, nella zona di City life.

In un ristorante con le saracinesche abbassate, ma un cancelletto aperto, gli agenti della Polizia amministrativa e sociale ieri sera hanno trovato 10 persone sedute ai tavoli a mangiare e bere, tutti multati, così come il titolare del locale che è stato chiuso per cinque giorni. Multati anche i cinque clienti trovati in un centro massaggi di Corso Sempione e multato con loro anche il proprietario. (ANSA).