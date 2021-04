Vaccini: Fontana, rimoduleremo la campagna di massa

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Regione Lombardia riuscirà a raggiungere i 2 milioni di vaccinati entro il fine settimana, somministrando almeno una dose a tutti gli over 80, ma poi bisognerà rimodulare la campagna in vista della cosiddetta fase massiva. Lo ha confermato il presidente della Regione, Attilio Fontana, al termine della sua visita all'hub vaccinale dell'Autodromo di Monza. "Per gli over 80 i vaccini sono abbastanza, il problema vero è la campagna massiva, quella che dovrebbe iniziare lunedì, che dovrebbe essere rimodulata leggermente - ha commentato Fontana -. Non slitta, ma va rimodulato l'utilizzo dei vaccini. Con il fatto che AstraZeneca sarà utilizzato per categorie diverse da quelle previste, bisognerà fare qualche rimodulazione della campagna vaccinale". "Si sta facendo un ottimo lavoro. L'organizzazione, la partecipazione e l'impegno di quelli che fanno parte della struttura è veramente bella e sta funzionando molto bene - ha detto ancora il governatore -. Stiamo andando molto bene e siamo tra le Regioni più virtuose anche per quanto riguarda gli allettati e i vaccinati a domicilio. Anche per gli altri fragili dovrebbero esserci vaccini a sufficienza perché nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori dosi". (ANSA).