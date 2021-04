Treno riparte con bimbo 3 anni da solo, ritrovato da Polfer

(ANSA) - BERGAMO, 10 APR - Approfittando di una sosta fuori programma del treno Brescia-Bergamo alla stazione di Palazzolo, dove ieri mattina il convoglio si è fermato per consentire al 118 di soccorrere un uomo colto da malore, una donna straniera residente a Brescia è scesa, così come tanti altri passeggeri (la sosta è durata mezz'ora) per andare a comprare le caramelle al figlio di tre anni, rimasto ad aspettarla sul treno. La donna aveva con sé l'altra figlia, di un anno. Mentre era però al bar, il treno è ripartito: immediato l'allarme al 112.

La Polfer ha avvisato il capotreno, che ha rintracciato il bambino, poi fatto scendere alla stazione di Bergamo e affidato agli agenti. Poco dopo è arrivata anche la madre con la sorellina, a bordo di un treno successivo. (ANSA).