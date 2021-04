Conte, venire all'Inter la sfida più difficile

(ANSA) - MILANO, 10 APR - "Venire all'Inter è stata la scelta più difficile che potessi fare sotto tutti i punti di vista, ma non sono uno che sceglie situazioni di comfort, mi piace sempre mettermi in discussione. Penso scegliere l'Inter sia stato il non plus ultra del mettersi in discussione, visto che avevo e ho moltissimo da perdere, ma io ho la testa dura e vado avanti, pronto ad abbattere anche i muri con la mia testa dura". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari. (ANSA).