Conte, Inter sta facendo qualcosa di straordinario

(ANSA) - MILANO, 10 APR - "Sacchi ha detto che il mio calcio non paga in Europa? Io guardo il presente e il fatto che potremmo fare qualcosa di straordinario in Italia visto che per 9 anni ha vinto sempre la stessa indiscussa protagonista. Chi parla dell'Inter dovrebbe concentrarsi su questo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della gara contro il Cagliari. "Bisogna guardare al presente, non fare discorsi futuristici, sapendo che abbiamo opportunità di fare qualcosa di eccezionale. E bisognerebbe dare enfasi e valore a quello che stanno facendo questi ragazzi, non pensare all'anno prossimo e se vogliamo vincere la Champions". (ANSA).