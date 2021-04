Da Anci Lombardia camper vaccinale per i Comuni più piccoli

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Non un semplice camper ma un Micro Centro Mobile per le vaccinazioni è quello che Anci Lombardia ha messo a disposizione per la campagna di somministrazioni ed ora è attivo nelle valli del Luinese, in provincia di Varese, dove ci sono circa 500 persone fragili che non possono andare direttamente nei centri vaccinali.

"Con la raccolta fondi avviata lo scorso anno, nel pieno dell'emergenza sanitaria, ha voluto dare un sostegno concreto alle comunità locali e alla campagna vaccinale dedicata alle persone più fragili. Abbiamo infatti deciso di aderire al progetto dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza-AREU - che ha messo in campo Micro Centri Mobili per sostenere, dal punto di vista organizzativo e logistico, la vaccinazione dei cittadini più anziani e fragili residenti in luoghi distanti rispetto al Centro vaccinale massivo di riferimento" ha spiegato il segretario generale Rinaldo Mario Redaelli che si è recato ad Armio, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca dove si concentrano oggi le attività dell'unità mobile.

" In questo modo - ha aggiunto il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera - portiamo la sanità a casa delle persone". (ANSA).