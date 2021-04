Covid: Confcommercio Milano, in zona rossa perso oltre 1mld

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Il ritorno della Lombardia in zona arancione, con la riapertura dei negozi anche di generi non alimentari, vale in un mese 440,5 milioni di euro, si tratta del 28,6% rispetto all normalità senza Covid. La stima è dell'Ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Un mese di zona rossa è costato caro alle attività commerciali, del turismo e dei servizi, con perdite che ammontano a 1 miliardo e 160 milioni di euro, sono 17.661 le attività commerciali che potranno riaprire.

"L'annunciato ritorno di Milano e dei nostri territori in zona arancione consente finalmente a tanti negozi e ambulanti non alimentari di poter riprendere l'attività dopo un mese di chiusura. Uno stop disastroso che gli operatori commerciali faticano sempre più a comprendere - ha affermato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - Dopo oltre un anno di Covid siamo lontanissimi dall'auspicata normalità: ci sono almeno altri 720 milioni di euro di fatturato mensile da recuperare e voglio ricordare che, nel 2020, a Milano il terziario ha perso quasi 40 miliardi di euro".

Secondo Confcommercio, "l'incertezza generata dal continuo cambio di colori impedisce in generale alle imprese qualunque programmazione attendibile. Serve un deciso cambio di passo: con un piano graduale per riaprire in sicurezza tutte le attività. I protocolli per operare ci sono". (ANSA).