Vaccini: Lombardia, coperti 80% over 80 e 90% insegnanti

(ANSA) - MILANO, 08 APR - "Ad oggi abbiamo vaccinato l'80% dei 630mila cittadini over 80 che ne avevano fatto richiesta.

Questo è un risultato non trascurabile. Questa settimana vaccineremo coloro che si erano prenotati e che non avevano ancora ottenuto un appuntamento e l'impegno di arrivare all'11 aprile ad una copertura sostanziale, ad una sorta di immunità di gregge della popolazione anziana, la raggiungeremo.

Parallelamente abbiamo ottenuto il 90% della vaccinazione del personale scolastico". Lo ha detto il direttore generale al Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, in audizione congiunta delle Commissioni Sanità e Bilancio del Consiglio Regionale. (ANSA).