Sindaco arrestato: ex moglie, mi dai mascherine per i miei?

(ANSA) - MILANO, 08 APR - "Le mascherine ai miei, che non ne hanno". Così chiedeva, intercettata dai carabinieri, l'ex moglie del sindaco di Opera (Milano) Antonino Nucera, arrestato e posto ai domiciliari, oggi, insieme alla dirigente dell'ufficio tecnico del Comune e ai tre imprenditori per una vicenda di appalti e corruzione. "Perché loro vanno a fare la spesa senza mettersele, capito - aggiungeva la donna - le hanno finite". E in un'altra telefonata, una dipendente comunale chiedeva al sindaco mascherine per i colleghi dipendenti: "Ascolta sindaco... le mascherine, quelle azzurre, ne hai rubate un po' di quelle che dovevano andare alle Rsa?". (ANSA).