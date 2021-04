Sea: con Parco Ticino per gestione sostenibile di Malpensa

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Sea, la società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, e il Parco Lombardo della Valle del Ticino hanno firmato un protocollo di collaborazione per l'istituzione di un tavolo tecnico permanente di confronto per la gestione sostenibile dell'aeroporto di Milano Malpensa "in relazioni alla biodiversità e alle risorse naturali del territorio".

Lo rende noto un comunicato comune, nel quale si specifica che "le attività aeroportuali e quelle indotte possono generare impatti ambientali, quali atmosferici e luminosi, ma anche il rumore, il consumo di suolo, tra i principali. La presenza di un territorio ben conservato nelle vicinanze dello scalo può garantire una serie di servizi ecosistemici anche nei confronti dell'aeroporto quali l'assorbimento di gas inquinanti, la depurazione acque reflue, l'approvvigionamento idrico e la termoregolazione".

"Sea ha avviato un nuovo percorso per affrontare la piena ripresa post covid mettendo al centro la sostenibilità degli aeroporti e le positive relazioni col territorio", spiega Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, aggiungendo che "lo sviluppo sostenibile di Milano Malpensa terrà conto degli equilibri dell'ecosistema del Parco del Ticino, collaborando per prevenire e ridurre gli impatti delle attività produttive legate all'aeroporto". (ANSA).