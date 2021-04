Scuola: occupato liceo classico Carducci a Milano

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Una trentina di studenti ha occupato questa mattina il liceo Carducci, in via Beroldo, in zona Loreto, a Milano. I ragazzi sono entrati intorno alle 7.30 nel cortile dell'istituto. Sul posto - riportano gli studenti - c'è la polizia.

I ragazzi hanno organizzato un'assemblea alle 15 aperta a studenti e docenti del liceo classico "per parlare della scuola dove vogliamo tornare", come spiega Luca, 17 anni, seconda liceo. Intanto hanno portato banchi e sedie in cortile per seguire la dad.

Sui cancelli dell'istituto i ragazzi hanno appeso striscioni con scritto 'Disuguaglianza a distanza' e 'vogliamo tornare a scuola'. (ANSA).