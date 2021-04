COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Con 54.280 tamponi effettuati sono stati 2.537 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, per una percentuale del 4,6%. Sono in calo i ricoveri: -4 in terapia intensiva e -94 negli altri reparti. Sono stati 130 i decessi.

Sulla scorta di questi dati in leggero miglioramento, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che chiederà alla cabina di regia "che la Lombardia possa essere messa in zona arancione". L'obiettivo resta quello di accelerare la campagna vaccinale, per la quale ieri la Lombardia ricevuto altre 250mila dosi di Pfizer. Oggi sono anche iniziate le prenotazioni per i vaccini per tutti i lombardi dai 70 anni in avanti. "Apriamo ai 70enni perché l'adesione della fascia tra i 75 e i 79enni, dopo un primo giorno molto promettente, è inferiore al previsto. E la causa è AstraZeneca" ha spiegato il direttore generale al Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi. L'80% dei 630mila cittadini over 80 che ne avevano fatto richiesta sono invece già stati vaccinati.

Ad Opera, nel milanese, è stato arrestato il sindaco Antonino Nucera. Ritenuto responsabile di vari reati, il sindaco è accusato anche di aver fornito indebitamente mascherine, destinati alla farmacia comunale e alla rsa della cittadina, a familiari e dipendenti comunali amici quando durante la pandemia non si trovavano. Nucera è già stato sospeso dalla carica di sindaco dal prefetto di Milano.

Infine, un 25 enne di Seregno (Monza) positivo al Covid è stato denunciato dai carabinieri per aver organizzato una festa nel giardino di casa per Pasquetta. I militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti della zona, i quali si sono lamentati dell'eccessivo rumore dal party. Arrivati nell'abitazione i carabinieri hanno identificato e multato in totale 17 giovani tra i 20 e i 25 anni. (ANSA).