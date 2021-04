Camion si schianta in galleria, un morto

(ANSA) - BERGAMO, 08 APR - Un 52enne è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto nella galleria Montenegrone a Scanzorosciate: (Bergamo). L'uomo era a bordo di un furgone che si è schiantato nel tunnel. Vani i soccorsi del 118. Ferito anche il conducente del mezzo, di 51 anni. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale per i rilievi, tre ambulanze e l'automedica del 118. Si sono registrate lunghe code in entrambe le direzioni, in particolare dalla Valle Seriana in direzione di Bergamo. (ANSA).