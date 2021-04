Al via raccolta fondi per campanile dell'Abbazia di Mirasole

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Parte oggi una campagna di raccolta fondi per avviare un'opera di restauro conservativo e messa in sicurezza del campanile dell'Abbazia di Mirasole, a Opera, alle porte di Milano.

L'abbazia, fondata oltre 800 anni fa da una comunità di monaci umiliati, è di proprietà di Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ed è gestita da Progetto Mirasole Impresa Sociale e Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnate con attività solidali e di promozione culturale.

La campagna è stata lanciata su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a organizzazioni non governative, ad associazioni non profit e a fondazioni selezionate. Il progetto "Dai un futuro alla storia" è promosso dalla Fondazione di Comunità Milano e sostenuto da Fondazione Cariplo nell'ambito dell'iniziativa Crowd4Culture, bando riservato alle Fondazioni di Comunità che prevede un cofinanziamento pari al 50% del budget complessivo (fissato a 60.000 euro) qualora si riuscisse a raggiungere la prima metà dell'obiettivo economico in crowdfunding.

Per chi sceglierà di dare il proprio contributo sono state messe in palio ricompense come una visita guidata esclusiva per scoprire spazi solitamente chiusi al pubblico. (ANSA).