A Milano due esponenti Pd seduti davanti al consolato turco

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Seduti su due sedie davanti alla sede del consolato turco di Milano in segno di solidarietà alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e contro il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Così due esponenti del Pd milanese - Angelica Vasile, consigliera comunale, e Massimo Scarinzi, assessore del Municipio 3 - hanno espresso la loro solidarietà alla presidente "per il trattamento inaccettabile che le è stato riservato durante la visita ufficiale della delegazione Ue ad Ankara", come hanno spiegato in una nota.

"La Turchia rispetti le donne. Questa ennesima provocazione arriva pochi giorni dopo la decisione di Ankara di cancellare l'adesione alla Convenzione di Istanbul che contrasta la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - hanno commentato Vasile e Scarinzi -. Quanto successo ieri ad Ankara è gravissimo. Ancora una volta la Turchia sceglie di umiliare le donne con un gesto irrispettoso e inaccettabile.

L'Europa e l'Italia non voltino lo sguardo in nome della tutela di interessi economici e geopolitici". (ANSA).