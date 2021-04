Dopanti a palestre di Lodi, 9 denunce

(ANSA) - LODI, 07 APR - E' nell'ambito dell'operazione "Bomber", riguardante l'illecita somministrazione di farmaci e sostanze dopanti oltre all'esercizio abusivo della professione medica che la Guardia la Finanza di Lodi ha denunciato nove persone alla Procura della Repubblica del capoluogo.

I militari hanno notato su internet un personal trainer che, nonostante non fosse dietista, dietologo o nutrizionista, dispensava piani alimentari e diete a bodybuilder agonisti. Da qui sono iniziate indagini che hanno portato a evidenziare condotte illegali anche di altre otto persone, tra lodigiano e milanese, dedite al commercio di sostanze dopanti-anabolizzanti.

Tra loro sia lo stesso personal trainer sia un farmacista della provincia di Lodi che permetteva, senza limiti e per finalità criminali, hanno spiegato i finanzieri, l'approvvigionamento di farmaci in assenza di ricetta medica, quindi rifornendo atleti nel mondo del bodybuilding e delle palestre anche di steroidi anabolizzanti compresi il testosterone, il nandrolone e la somatropina GH mentre i clienti, desiderosi di diventare muscolosi in poco tempo aumentavano sempre di più.

Le accuse contestate ai nove denunciati sono di utilizzo e somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, esercizio abusivo della professione medica, ricettazione e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. In seguito a perquisizioni sono state sequestrate oltre 470 pastiglie e fiale contenenti sostante dopanti e anabolizzanti ma anche 6 grammi e hashish e 5 grammi di marijuana per cui i detentori sono stati anche segnalati quali assuntori di stupefacenti alla Prefettura. (ANSA).