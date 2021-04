Covid: in Lombardia calano ricoveri e positivi, 109 decessi

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Scende al 5,4% dall'8% di ieri il tasso di positività in Lombardia dove, a fronte di 46.718 tamponi effettuati, sono 2.569 i nuovi casi. Calano i ricoveri, in terapia intensiva sono 11 meno di ieri, attestati a 834, negli altri reparti sono invece curate 6.595 persone, 48 meno di ieri. Salgono i decessi, 109, che portano a 31.373 le vittime della pandemia in regione.

A Milano i nuovi casi sono 808 di cui 307 in città; a Varese 540; a Brescia 298; a Bergamo 107; 160 in Brianza; 227 a Como, 90 a Cremona. E poi a Lecco 44; a Lodi 43; a Mantova 82; a Pavia 85; a Sondrio 45. (ANSA).