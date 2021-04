Conte: 'Scudetto? Bello se sarà Inter a spodestare regno'

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Mancano nove partite e ogni gara per vale sei punti, non tre. Ogni partita che chiudiamo vincendo mettiamo un mattone pesante non solo sulla nostra classifica ma anche per chi sta inseguendo. C'era da fare uno step per diventare una pretendente allo scudetto, alzare la soglia di cattiveria e resilienza: stiamo cercando di fare qualcosa di bello anche per la città che da dieci anni non vince, perché per nove ha sempre vinto la stessa squadre, e sarebbe veramente bello se fossimo noi a spodestare questo regno". Così Antonio Conte, parlando a Dazn, dopo la vittoria dell'Inter sul Sassuolo che porta a +11 il vantaggio sul Milan. (ANSA).