Cade in canale scolmatore vuoto, grave un 55enne

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Un uomo di 55 anni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere caduto nel canale scolmatore a Cornaredo (Milano). E' avvenuto verso le 15.15 all'altezza di via Manzoni: l'uomo è precipitato nel letto del canale vuoto riportando numerose fratture. I paramedici del 118 lo hanno rianimato sul posto ed è stato trasportato in elisoccorso alla struttura milanese.

Le sue condizioni sono definite gravi, ma per ora non c'è una prognosi. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio. (ANSA).