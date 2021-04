Incendia edicola a Milano, preso sospetto piromane

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver dato fuoco a un'edicola di viale Corsica, a Milano, la stessa che nei mesi scorsi era stata danneggiata da altri 3 incendi. L'uomo è stato bloccato all'alba di ieri in via Lomellina mentre tentava di nascondersi tra le auto in sosta. I militari della stazione Porta Monforte lo hanno individuato a pochi minuti dal rogo e non distante dall'edicola incendiata, gestita da sudamericani.

L'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, emanava odore di bruciato e aveva le mani sporche di fuliggine.

Durante la perquisizione del suo appartamento sono stati trovati accendini, diverse confezioni di "diavolina accendifuoco", una bottiglia con liquido infiammabile e un giubbotto, nelle cui tasche c'erano uno spray infiammabile, frammenti di diavolina e fazzoletti impregnati di alcol.

Infine, secondo gli investigatori il 41enne sarebbe la stessa persona filmata dalle telecamere di sorveglianza il 21 marzo scorso, in occasione di un altro incendio. Sono in corso approfondimenti per chiarire se l'uomo sia coinvolto in altri episodi dello stesso tipo avvenuti un zona. (ANSA).