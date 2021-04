Evade e minaccia famiglia ex con pistola, arrestato 32enne

(ANSA) - MILANO, 05 APR - E' evaso dai domiciliari e, dopo essersi procurato una pistola, è andato a minacciare i familiari della sua ex compagna a casa loro, a Lungavilla, nel pavese. Per questo, venerdì i Carabinieri di Voghera hanno arrestato C.O., 32enne di Castelletto di Branduzzo.

L'uomo, armato, ha minacciato di morte i genitori e la nonna 90enne della ragazza per motivi in corso di accertamento. Sono subito partite le ricerche con l'impiego di un imponente dispiegamento di uomini, anche in abiti civili, e alla fine una pattuglia ha localizzato e arrestato il giovane a Voghera.

(ANSA).