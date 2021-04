Incendio danneggia mezzi in azienda nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Un incendio ha danneggiato nel pomeriggio oltre dieci mezzi all'interno dell'azienda Area Sud, che ci occupa di smaltimento di rifiuti, a Rozzano (Milano).

Sul posto, per domare le fiamme, sono ancora presenti sette squadre dei vigili del fuoco.

Sono in corso accertamenti per stabilire l'origine del rogo.