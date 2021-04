A Pavia da due giorni ricerche di donna scomparsa di casa

(ANSA) - PAVIA, 04 APR - Sono in corso da due giorni a Pavia le ricerche di Ferdinanda Luisa Gariboldi, una pensionata di 73 anni scomparsa di casa nella notte tra giovedì e venerdì.

Quando, la mattina di venerdì 2 aprile, il marito si è svegliato, la moglie non era più in casa.

La 73enne è uscita nel corso della notte indossando il pigiama e una giacca scura, si è allontanata con la sua bici lasciando a casa la borsa con il telefonino, i documenti personali e i soldi. Anche oggi i vigili del fuoco hanno perlustrato tutta l'area del Naviglio e del Ticino, anche con l'utilizzo di un elicottero e dei droni. Alle ricerche partecipano anche i familiari della donna, ma finora non si sono trovate tracce della pensionata. (ANSA).