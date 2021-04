Ranieri: 'Contro il Milan potevamo vincerla'

(ANSA) - MILANO, 03 APR - "Abbiamo fatto una gara bella, i ragazzi hanno messo in atto tutto quello che avevo chiesto.

Eravamo in forma e quando stai così bene devi provare a vincere.

Il loro primo tiro è arrivato all'82', vuol dire che la squadra ha fatto bene": c'è soddisfazione nelle parole del tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri dopo il pari contro il Milan a San Siro.

La Samp ha messo in difficoltà i rossoneri e accarezzato l'idea di uscire dal Meazza con i tre punti fin quasi allo scadere. Ma il rosso rimediato da Silva ha complicato i piani blucerchiati: "Mi è dispiaciuto per l'espulsione, giocare l'ultima mezz'ora con un uomo in meno ci ha tolto la convinzione. La squadra però ha giocato bene sono soddisfatto".

Poi complimenti a Quagliarella, autore di un gran gol: "Ci delizia sempre, merita la riconferma. Lui è la bandiera della Samp, è il nostro Ibrahimovic. Mi auguro di continuare così, abbiamo un solo punto in meno rispetto al girone d'andata".