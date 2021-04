Molotov, Gelmini: 'Esercito in campo contro eversivi'

(ANSA) - MILANO, 03 APR - "L'atto eversivo di questa mattina a Brescia è una spia pericolosa che non va sottovalutata. I nostri sanitari e coloro che somministrano le dosi devono sentire lo Stato dalla loro parte. Ho sentito il dovere di chiamare il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, e mi ha assicurato il massimo impegno per rintracciare i responsabili garantendo che il centro vaccinale sarà - anche grazie all'operazione 'Strade Sicure' - sorvegliato 24 ore su 24 da militari dell'esercito. Una importante iniziativa, che l'esecutivo condivide e che sarà certamente apprezzata dai bresciani". Lo afferma Mariastella Gelmini, ministra per le Autonomie. (ANSA).