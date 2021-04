COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Con 57.954 tamponi effettuati sono 4.132 i casi positivi registrati in Lombardia. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+5) mentre diminuiscono negli altri reparti (-43). Sono 97 i decessi.

Dal 12 o 13 aprile comincerà la vaccinazione di massa "e riusciremo a dire basta alle troppe limitazioni che stiamo subendo". E' l'auspicio formulato dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, nel corso dell'inaugurazione dell'hub vaccinale 'Giuseppe Zamberletti' a Schiranna di Varese con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. L'hub, montato dall'Esercito Italiano, a pieno regime potrà vaccinare fino a 2.500 persone al giorno.

Sconcertante l'episodio accaduto a Brescia: due molotov sono state lanciate all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli. Un gesto definito da più parti "ignobile e vile". La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per "finalità eversiva".

Pasqua ai tempi della pandemia fa segnare un nuovo record negativo per l'economia e il turismo in crisi. A Milano, secondo un'indagine del Codacons, si registrano circa 200 mila presenze in meno in questi giorni di festa e una perdita di circa 50 milioni di euro.

Rappresentano invece "un segnale molto importante" e "l'inizio della ripartenza" i due aerei Covid tested provenienti da New York e atterrati questa mattina a Malpensa: li ha definiti così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, presente al Terminal 1.

Sul fronte dei controlli, i carabinieri hanno sorpreso un gruppo di ragazzi durante una festa organizzata in un appartamento di Milano e hanno multato i 20 partecipanti per violazione delle norme anti Covid. Infine, sul versante sportivo, buone notizie in casa Inter: Danilo D'Ambrosio è risultato negativo al tampone. (ANSA).