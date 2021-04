Covid: festa in casa a Milano, multati 20 universitari

(ANSA) - MILANO, 03 APR - I carabinieri hanno sorpreso un gruppo di ragazzi durante una festa organizzata in un appartamento di Milano e hanno multato i 20 partecipanti per violazione delle norme anti Covid.

Attorno alle 22.45 di ieri i militari sono intervenuti in via Cartesio dopo la segnalazione di alcuni residenti per una festa con musica a volume alto. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato 20 persone, per lo più studenti universitari dai 20 ai 25 anni. (ANSA).