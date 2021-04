Conte "passo avanti, Inter prima con merito"

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "E' un passo in avanti, faccio i complimenti ai ragazzi perché dopo le nazionali non è mai facile e invece hanno avuto spirito e giusta attenzione. Ci sono ancora dieci partite, man mano che diminuiscono è normale vedere il traguardo più vicino. Sta a noi continuare in questo percorso e meritare il primo posto. Che è meritato". Antonio Conte si gode la vittoria sul Bologna che fa allungare l'Inter verso il titolo. "L'abbraccio con Oriali da scudetto? No, va conquistato sul campo e ci deve essere la matematica - dice il tecnico a Sky - la strada è lunga e il campionato italiano difficile". (ANSA).