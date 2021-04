Vaccini:Fontana, Poste han gestito 100mila prenotazioni in 3 ore

(ANSA) - BERGAMO, 02 APR - "In poco più di tre ore il sistema è riuscito a gestire quasi 100 mila prenotazioni senza intoppi e senza attese particolarmente lunghe per gli utenti. Un risultato positivo": così il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha fatto un primo bilancio del sistema di prenotazione vaccinale anticovid da oggi affidato a Poste: "Se arriveranno i vaccini saremo in grado di vaccinare i Lombardi in poco tempo" ha aggiunto durante la prima tappa della sua visita nella Bergamasca, a Clusone, dove ha fatto visita al nuovo centro vaccinale.

Il presidente ha ringraziato tutti gli operatori per quanto fatto nell'allestimento della struttura, con un grazie particolare agli alpini. Con lui anche il commissario Guido Bertolaso e l'assessore bergamasco Claudia Terzi, oltre alle autorità locali. (ANSA).