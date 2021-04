Sequestrati ovetti e pulcini giocattolo

(ANSA) - MILANO, 02 APR - Circa 67mila prodotti potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un maxi emporio di Como, ove sono stati rinvenuti e sequestrati giocattoli destinati ai più piccoli (in particolare ovetti in plastica e statuette di pulcini e coniglietti) risultati privi del marchio CE e delle relative dichiarazioni di conformità.

Tra le merci sequestrate anche articoli di bigiotteria (tra cui collane, orecchini e braccialetti), privi delle dovute indicazioni di provenienza, delle istruzioni per l'uso e delle composizioni merceologiche e oltre 12.000 cartine per tabacco, poste in vendita "sottobanco", in completa evasione d'imposta.

Al termine delle attività, il rappresentante legale della società è stato segnalato alla Camera di Commercio di Como-Lecco e alle Dogane per l'irrogazione delle previste sanzioni. (ANSA).