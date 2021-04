In Lombardia, al via sistema di prenotazione con Poste

Parte oggi il nuovo sistema di prenotazione di Regione Lombardia, in collaborazione con Poste Italiane, per la vaccinazione massiva dei cittadini lombardi. Si comincia, esclusivamente, con i lombardi tra i 75 e i 79 anni. Successivamente si sbloccheranno gli appuntamenti per le altre fasce d’età.

"Il portale di Poste sarà pronto e operativo dal 2 aprile, una notizia molto positiva", ha annunciato ieri il presidente della Regione Fontana, nel corso dell'illustrazione del piano di vaccinazione massiva e del nuovo sistema di prenotazione.

"Finora - ha detto ancora - abbiamo somministrato 1,6 mln di dosi e il 63% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose, il 28% anche la seconda. Stiamo procedendo in questa fase in maniera positiva. Siamo confidenti che, come ci ha anticipato il generale Figliuolo, presto arriverà un numero di dosi molto più ampio".

Le prenotazioni per il vaccino anti-covid sul portale di Poste Italiane riservate alle categorie estremamente vulnerabili, disabili e caregiver, partiranno dal prossimo 9 aprile.