Dismantling the Silence, campagna visiva di miart2021

(ANSA) - MILANO, 02 APR - Dismantling the Silence è il titolo della campagna visiva di miart 2021, la 25/a edizione della fiera d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta per il primo anno da Nicola Ricciardi, che avrà luogo in forma ibrida, fisica e digitale, dal 17 al 19 settembre. La campagna trae il titolo dall'omonima raccolta di poesie di Charles Simić - poeta, traduttore e accademico statunitense di origine serba, vincitore del Premio Pulitzer nel 1990 - pubblicata nel 1971 e che proprio quest'anno compie 50 anni.

Dismantling the Silence, smantellare il silenzio: Miart sceglie di partire dalla poesia, strettamente intrecciata con la storia dell'arte, per costruire un percorso a tappe che si svelerà nel corso dei mesi e che dal 21 aprile e fino all'apertura di miart al pubblico il 17 settembre, racconterà le tante anime di miart, il dialogo tra passato e presente, storia e sperimentazione e l'approccio interdisciplinare alla coesistenza di arte moderna, arte contemporanea, design e arti applicate.

