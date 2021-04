COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 02 APR - Con 57.421 tamponi effettuati è di 3.941 il numero di casi positivi registrati in Lombardia.

Continuano a diminuire i ricoverati: sono 857 in terapia intensiva (-3) e 6.703 negli altri reparti (-120). Sono 97 i decessi.

Arriva una doppia svolta nella campagna vaccinale in Lombardia. Dal 7 all'11 aprile gli over 80 che non hanno aderito e coloro che ancora non sono stati chiamati potranno vaccinarsi andando al centro più vicino con documento d'identità e tessera sanitaria. Intanto è entrato in funzionale il sistema di prenotazione affidato a Poste. In poco più di tre ore, secondo quanto ha riferito il presidente Attilio Fontana, il sistema è riuscito a gestire quasi 100 mila prenotazioni senza intoppi e senza attese particolarmente lunghe per gli utenti. Inoltre, nel fine settimana di Pasqua saranno circa 700 al giorno i volontari della Protezione Civile impegnati presso i centri vaccinali dislocati sul territorio regionale.

Tuttavia, sempre in tema di vaccini, è scoppiata proprio oggi una polemica sui social con protagonista Chiara Ferragni. La nota influencer ha accusato la Regione di aver vaccinato la nonna del marito Fedez, la signora Luciana, solo dopo le sue stories pubblicate su Instagram. L'Ats ha respinto le accuse e ha riferito che l'anziana aveva omesso il Comune di residenza nella sua prenotazione.

Cresce intanto la voglia di riassaporare un alito di libertà in vista dell'imminente Pasqua. Nella settimana delle vacanze aumentano i passeggeri in transito agli scali milanesi di Linate e Malpensa. Dal 31 marzo al 7 aprile si tratta di 139.600 viaggiatori fra arrivi e partenze, di cui 88 mila a Malpensa e 51.600 a Linate. La giornata di boom con 20 mila passeggeri su entrambi gli scali sarà domani. Sono in tutto 2.500 i passeggeri che hanno deciso di trascorrere la Pasqua nelle isole iberiche o in Spagna sfruttando i 19 voli in partenza da Milano fra il 3 e il 7 aprile. (ANSA).