Cede balaustra di un ponte a Milano e cade, grave 40enne

(ANSA) - MILANO, 02 APR - Un uomo di 40 anni è ricoverato in coma e in condizioni gravissime dopo essere caduto da un ponte sul Naviglio della Martesana, a Milano, a seguito del cedimento di una balaustra. Il ferito era in compagnia di un amico coetaneo che è rimasto quasi illeso ma è stato trasportato all'ospedale San Raffaele in stato di choc. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il 40enne sarebbe finito in acqua dopo la rottura della balaustra alla quale si sarebbe appoggiato. Cadendo avrebbe battuto la testa su un muretto di pietra, riportando un grave trauma cranico. Al momento è al Niguarda in condizioni gravissime, i medici non si sbilanciano sulla prognosi. (ANSA).