Pioli: 'Ibra sta bene, è tornato buonissime condizioni'

(ANSA) - MILANO, 02 APR - "Ibra sta bene, ci siamo sentiti quotidianamente come con gli altri. E' contento di essere tornato in Nazionale e a disposizione con noi. Stanco? No, ha fatto due allenamenti di livello, è arrivato in buonissime condizioni. Tutto a posto": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Sampdoria a San Siro, prima sfida dopo la sosta del campionato che ha visto l'attaccante svedese tornare con la sua Nazionale dopo cinque anni.

Ma la sosta è servita solo in parte per recuperare gli infortunati. Ci sarà Rebic ma non Leao, Mandzukic, Calabria e Romagnoli. In dubbio anche Diaz. "Non avremo tutti a disposizione, siamo ancora lontani da quello che desidererei. Ci auguriamo di arrivarci vicini già dalla prossima, vogliamo non avere rimpianti e crediamo che dieci partite vanno affrontate con grande decisione". (ANSA).