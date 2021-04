Vaccini: da Anci Lombardia un camper per sostenere campagna

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Anci Lombardia insieme ai sindaci lombardi sin da subito si è detta disponibile a sostenere la campagna vaccinale regionale, in particolare a sostegno degli over 80 e delle persone più fragili che hanno difficoltà a raggiungere i centri per le vaccinazioni individuati a livello regionale.

Per questo, ha deciso di mettere a disposizione il noleggio di un camper con le caratteristiche e le attrezzature di base necessarie per realizzare un centro vaccinazione mobile che raggiungerà anche i comuni più decentrati.

"Un'iniziativa che realizziamo grazie alla raccolta fondi avviata esattamente un anno fa per far fronte all'emergenza sanitaria", spiega il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, riguardo l'unità mobile presentata ieri nel centro vaccinale in Fiera Milano.

L'attività vaccinale - spiega l'Anci - non si espleterà a bordo dei mezzo, ma verrà impiegato come supporto logistico per le attività legate alla vaccinazione.

"Come più volte abbiamo sottolineato, i Sindaci - dice Guerra - sono pronti a fare la loro parte in questa fase di emergenza, e in particolare mettiamo a disposizione le nostre risorse ed energie per aiutare le persone più fragili a superare le difficoltà dovuta alle distanze. L'obiettivo oggi è vaccinare il maggior numero di persone e superare questo difficilissimo momento per tutti, ma prima di tutto l'obiettivo è tutelare la salute dei più deboli".

"A fronte di alcune difficoltà segnalate - conclude Guerra - molti sindaci lombardi si erano già mobilitati per offrire supporto logistico a persone fragili mettendo a disposizione propri mezzi di trasporto". (ANSA).