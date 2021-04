Sequestrati 60 kg di droga dello sciamano a Malpensa

(ANSA) - VARESE, 01 APR - I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano hanno sequestrato 60 kg di stupefacente Dmt (dimetiltriptamina), sostanza fortemente allucinogena nota come 'la droga degli sciamani', durante un controllo presso l'aeroporto di Malpensa (Varese), all'interno di quattro spedizioni provenienti dal Brasile con destinazione Puglia. Durante un controllo dei colli in arrivo allo scalo aeroportuale, i funzionari hanno identificato le cortecce di arbusto "mimosa" da cui viene estratta la sostanza stupefacente, nascoste in apparenti spedizioni cosmetiche, e le hanno inviate al Laboratorio Adm di Milano per le analisi del caso. A seguito del sequestro è stata trasmessa una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese) perché vengano avviate le indagini sul destinatario della spedizione.

