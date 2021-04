Piccolo occupato, studenti fanno sfilare nave a Milano

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Chiedono di incontrare il ministro Bianchi per parlare del futuro della scuola i ragazzi delle scuole che oggi sono usciti dal Piccolo occupato sfilando per via Dante con la nave realizzata dagli studenti di Brera che avrebbe dovuto fare da scenografia allo spettacolo Odissea del teatro Atir. Un intermezzo teatrale accompagnato da musica dal vivo e concluso da alcune letture dei ragazzi e dal coro 'senza arte e senza scuola non c'è futuro". Poi gli studenti hanno preso parola, di fronte a un centinaio di persone, per chiedere di essere riconosciuti e ascoltati dalle istituzioni. Stamattina i ragazzi sono stati anche davanti a Palazzo Lombardia per un pesce d'aprile, improvvisando una conferenza dopo un finto incontro "per rappresentare- ha spiegato Ludovico - la mancanza di confronto con le istituzioni ". (ANSA).