Pasqua: da Coldiretti Como-Lecco 4500 kg cibo a bisognosi

(ANSA) - MILANO, 01 APR - E' partita oggi da Porlezza e Cerano d'Intelvi la distribuzione di circa 4.500 chilogrammi di cibo Made in Italy di qualità destinati a famiglie bisognose piegate dall'emergenza Covid, che potranno così passare delle feste di Pasqua più serene. Lo rende noto Coldiretti Como-Lecco.

"Le persone in difficoltà riceveranno prodotti 100% Made in Italy - spiega Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco - come pasta e riso, formaggi, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott'olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva e legumi".

L'iniziativa raggiungerà a livello nazionale circa ventimila famiglie. (ANSA).