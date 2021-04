Orticola rimandata da maggio a settembre

(ANSA) - MILANO, 01 APR - La prossima edizione di Orticola, prevista dal 7 al 9 maggio, è stata spostata a settembre. Lo comunica l'associazione Orticola di Lombardia, spiegando che la decisione è stata presa in relazione al protrarsi dell'emergenza sanitaria epidemiologica nazionale da Covid-19.

Di qui la proposta di "un'Edizione Straordinaria di Orticola nel terzo fine settimana di settembre, più precisamente nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre 2021, auspicando che in queste nuove date la maggioranza della popolazione italiana possa essere stata vaccinata, riducendo così i livelli di contagio in modo sostanziale". (ANSA).