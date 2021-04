Inter: negativi tamponi per Bastoni, Barella e Sensi

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Primi tamponi negativi per Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi, i tre giocatori dell'Inter rientrati a Milano dal ritiro nazionale italiana.

Dopo le positività emerse all'interno del gruppo dell'Italia, oggi sono stati sottoposti a tampone rapido che ha dato esito negativo per tutti e tre, permettendogli di scendere in campo per un allenamento individuale così come Eriksen e Radu, rientrati dalle rispettive nazionali.

Inoltre, i giocatori si sono sottoposti anche a un test molecolare, il cui esito è atteso per domani per scongiurare ogni rischio. (ANSA).