Inter, De Vrij negativo al tampone

(ANSA) - MILANO, 01 APR - L'Inter recupera anche Stefan De Vrij. Il difensore olandese è infatti risultato negativo al tampone a cui si è sottoposto dopo aver concluso l'isolamento in seguito alla positività al Covid emersa il 18 marzo scorso. De Vrij, che dovrà sottoporsi ai controlli da protocollo per tornare in campo, potrebbe così rientrare già per la sfida di sabato contro il Bologna, anche se lo stop di due settimane potrebbe incidere poi sulle scelte di formazione di Antonio Conte. Dopo il via libera dei giorni scorsi anche per Handanovic e Vecino, resta invece ancora positivo Danilo D'Ambrosio, l'altro giocatore interista fermato dal Covid nelle scorse settimane. (ANSA).