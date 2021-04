Covid: prefetto Milano chiude 16 negozi, violate norme

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Prosegue l'azione di controllo agli esercizi commerciali a Milano nell'ambito dell'attività di vigilanza da parte delle Forze di Polizia per il rispetto delle normative Covid, in linea con le direttive del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica.

Sulla base degli accertamenti della Polizia locale del Comune di Milano, il prefetto Renato Saccone ha adottato 16 provvedimenti con i quali è stata disposta la chiusura, per cinque giorni, di 16 esercizi commerciali di vicinato nel capoluogo lombardo. (ANSA).