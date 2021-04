COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Con 58.888 tamponi sono 4.483 i nuovi casi positivi in Lombardia con il tasso di positività in crescita al 7.6% (ieri 6,9%). Sono in calo i ricoverati sia in terapia intensiva (-3, 860) che negli altri reparti (-210, 6.823). I decessi sono 127 per un totale di 30.862 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Allo stesso tempo accelera la rete per le prenotazioni e le vaccinazioni. La Regione ha ufficializzato l'indirizzo web e il numero verde, attraverso i quali, da domani mattina alle 8, i cittadini tra i 75 e i 79 anni potranno prenotarsi: www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e al numero telefonico 800 894 545. Sarà presto disponibile anche il canale Postamat, presso gli oltre mille Atm presenti in tutta la Regione e attraverso la rete degli oltre 4 mila porta-lettere presenti in Lombardia. Prosegue intanto la vaccinazione dei cittadini delle categorie estremamente vulnerabili, disabili e quanti li assistono, che da domani potranno prenotarsi anche sul portale di Poste Italiane, I nominativi dei pazienti estremamente vulnerabili sono stati raccolti dagli elenchi delle esenzioni per patologia e da quelli sull'utilizzo di specifici farmaci, verificati dalla direzione generale Welfare di Regione Lombardia e inviati alle Ats che gestiscono la distribuzione dei vaccini.

"Il portale di Poste sarà pronto e operativo da domani 2 aprile, una notizia molto positiva", ha sottolineato il presidente lombardo, Attilio Fontana. "Ieri abbiamo ascoltato le parole di Curcio e Figliuolo e ci ha fatto molto piacere la conferma data da loro della coerenza tra il nostro programma e quello del governo - ha aggiunto -. Prendiamo atto che anche il governo giudica compatibile questa organizzazione con quella del governo". (ANSA).