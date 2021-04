Covid: Galli, aprile mese cruciale, potrebbe far vedere luce

(ANSA) - MILANO, 01 APR - "Non ho mai creduto a una risoluzione rapida delle cose e questo mi costa. Ogni volta sembra che io sia quello delle docce fredde, anzi ghiacciate, e del pessimismo" ma "il mese di aprile credo davvero che sia cruciale e credo che potrebbe farci vedere la famosa luce in fondo al tunnel". Lo ha detto Massimo Galli, direttore di malattia infettive dell'ospedale Sacco di Milano, commentando l'andamento della pandemia, anche in relazione alla campagna vaccinale in corso.

Tuttavia il professore Galli mette in guardia da facili ottimismi. "Bisogna vedere che cosa succede dopo Pasqua, come vanno questi giorni e che impatto avranno, non solo sulla mobilità delle persone ma anche sull'efficienza della macchina vaccinale. Perché non vorrei ci fosse un rilassamento in giro da questo punto di vista." (ANSA).