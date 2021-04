Movida violenta a Milano , 4 giovani arrestati

Quattro giovani, tutti incensurati, sono stati arrestati e messi ai domiciliari dalla Polizia di Stato di Milano, e altri 9 sono stati indagati, per una serie di episodi violenti - rapine a aggressioni - consumate prevalentemente nella zona della movida dell'Arco della Pace, nel capoluogo lombardo. I quattro sono ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di una rapina, una tentata rapina e due aggressioni ai danni di alcuni loro coetanei, del titolare di un ristoratore e di alcuni suoi dipendenti. Sono in corso perquisizioni a carico di altri minorenni, incensurati, appartenenti allo stesso gruppo.