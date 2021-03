Sviluppare e realizzare serie, ora master insegna come

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Quattrocento ore d'aula, con il debutto dal 18 ottobre 2021 al 30 settembre 2022, per cinque mesi di aula più la possibilità di uno stage di sei mesi in società di produzioni indipendenti e broadcaster al fine di formare i 'development executive', quelle figure che accompagnano una serie dalla proposta dell'idea in tutto il suo sviluppo, passando per il set, fino al lancio e la messa in onda. E' quanto offrirà il Master in Series Development - Sviluppo e produzione creativa della serialità, organizzato dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano con il sostegno di Netflix (per ora di tre anni), che offrirà anche borse di studio, "alcune a copertura totale, altre parziale dei costi di iscrizione, su due principi guida, il merito e l'inclusione, legata sia a criteri socio economici che di diversity e multiculturalità" spiega nella presentazione via streaming Ilaria Castiglioni, manager per le serie originali italiane in Netflix.

Un'iniziativa che a livello di docenza con 60 professionisti del settore d'ambito italiano e internazionale (il focus sarà sullo scripted seriale live action, ma verranno incluse testimonianze riguardanti il cinema e l'animazione) e di stage, coinvolgerà anche broadcaster come Rai e Sky, insieme a società di produzione indipendenti fra le quali Cattleya, Cross Productions, Fabula Pictures, Garbo produzioni, Groenlandia, Indiana, Indigo, Lucky Red, Lux Vide, Movimenti, Studio Bozzetto, The Apartment, Dea Production, 3zero2Tv. E' "un corso importante e innovativo, che si pone fra gli obiettivi anche la valorizzazione della diversità e della multiculturalità" dice il Ministro della Cultura Dario Franceschini, secondo il quale, nell'ambito della "crescita mondiale del comparto audiovisivo", l'Italia si avvia a "diventare nei prossimi anni un paese guida non solo in Europa ma nel mondo". Il master "nasce dall'esigenza - aggiunge Erminia Ferrara, direttrice della Scuola - di creare nuove figure professionali dotate di un profilo elevato e competenze specifiche richieste dal mercato globale".

I 25 posti del master (che ha un costo di 8600 euro) sono destinati a giovani professionisti del settore e studenti con una laurea almeno triennale (ANSA).